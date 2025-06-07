Владимир Мединский: «Россия всегда держит слово»

Украинская сторона не явилась на пункт обмена телами погибших В точном соответствии со Стамбульскими договорённостями 6 июня Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет.
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