Владимир Мединский: «Россия всегда держит слово»

Украинская сторона не явилась на пункт обмена телами погибших В точном соответствии со Стамбульскими договорённостями 6 июня Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет.