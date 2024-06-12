Василий Апасов: Украина и Россия вступили в непубличные переговоры?

Хитрят? Если читать отдельно заявления главы МИД Швейцарии по саммиту в эти выходные и заявления главы МИД КНР Ван И о своем мирном саммите с участием и Украины и России, может показаться, что это два параллельных трека и попытка альтернативной деятельности.