Глава ведомства затребовал доклад по доводам телесюжета о расследовании уголовного дела в отношении журналиста из Ивановской области

В эфире правовой программы на федеральном телеканале вышел сюжет о том, что в Ивановской области журналист не согласен с привлечением его к уголовной ответственности за публикацию сведений, выражающих негативную оценку деятельности и порочащих честь сотрудников правоохранительных органов.