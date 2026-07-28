Тверскую область накроет непогода с грозами и сильными дождями

Штормовое предупреждение: на Тверскую область надвигаются ливни, град и шквалистый ветер. ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.
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