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Тверскую область накроет непогода с грозами и сильными дождями

Тверскую область накроет непогода с грозами и сильными дождями

Штормовое предупреждение: на Тверскую область надвигаются ливни, град и шквалистый ветер. ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.

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