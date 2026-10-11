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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Агутин пытается продать, а Лазарев — покупает. У кого из российских звезд есть квартиры в США

Шоу-бизнес: Агутин пытается продать, а Лазарев — покупает. У кого из российских звезд есть квартиры в США

На самом деле было бы проще перечислить тех у кого в среде российского шоу-бизнеса и спорта нет собственного жилья если не в США, то как минимум в странах Запада.

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