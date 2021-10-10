Захарова назвала неприемлемым заявление премьера Рамы об объединении Албании и Косово

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Высказывание албанского премьера Эди Рамы об объединении Албании и Косово неприемлемо, планы о "Великой Албании" подрывают стабильность в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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