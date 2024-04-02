Geely Monjaro обновился в России, но не подорожал

Основных изменений в кроссовере несколько. Во-первых, в палитру добавили новый матовый цвет кузова, во-вторых, проявился еще один вариант отделки салона, выполненный в темных тонах, и, наконец, в-третьих, изменился дизайн фоновой подсветки в дверных картах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии