Волонтёры Поморья участвуют в гуманитарной миссии в зону СВО

Это вторая в этом году гуманитарная миссия, организованная Молодежкой Народного фронта, к которой присоединились волонтеры регионаЭто масштабная программа помощи участникам СВО, жителям новых и приграничных регионов России.
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