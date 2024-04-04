Кулеба: Украина не получит €100 млрд от НАТО с нынешней моделью финансирования

Но данная идея «имеет право на существование» Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти государства приветствуют идею о создании фонда НАТО в размере €100 миллиардов для оплаты поставок оружия Киеву, но, по его мнению, её невозможно реализовать при нынешней модели финансирования альянса.
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