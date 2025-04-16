"Невозможно, чтобы они сработали": в Литве признали неэффективность санкций против России и Белоруссии

В Литве признали неэффективность санкций против России и Белоруссии.Председатель партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис раскритиковал идею введения национальных санкций Литвой против России и Белоруссии.
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