Вадим Рабинович: Польша готова наказывать за отрицание преступлений ОУН-УПА

Должно ли отрицание преступлений ОУН-УПА против поляков быть уголовно наказуемым? Почему инициаторы законопроекта считают необходимым карать за отрицание преступлений ОУН-УПА? Какие последствия может иметь введение уголовной ответственности за отрицание преступлений ОУН-УПА в Польше? В Польше собрались ввести уголовную ответственность за отрицание преступлений ОУН-УПА против поляков.