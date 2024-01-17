Экс-футболист Быстров предложил пригласить Моуринью на пост тренера в "Спартак"

Бывший футболист петербургского "Зенита" и сборной России Владимир Быстров заявил, что считает необходимым предложить португальскому специалисту Жозе Моуринью пост главного тренера московского "Спартака".
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