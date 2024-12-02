По данным ЦГМС в Волгоградской области 2 декабря: Переменная облачность. Днем по северной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снег).
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По данным ЦГМС в Волгоградской области 2 декабря: Переменная облачность. Днем по северной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снег).