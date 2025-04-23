Нижегородских школьников пригласили к участию во Всероссийской олимпиаде «Наука вокруг нас»

Школьники 1 – 11 классов Нижегородской области до 5 мая 2025 года могут принять участие во Всероссийской олимпиаде «Наука вокруг нас» — соревновании по естественным наукам, которое проходит на образовательной платформе Учи.
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