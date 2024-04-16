Главы МИД КНР и Саудовской Аравии обсудили по телефону ситуацию на Среднем Востоке и двусторонние отношения

Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И и его саудовский коллега принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд в понедельник провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию на Среднем Востоке, а также отношения между Китаем и Саудовской Аравией.