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Китай

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Главы МИД КНР и Саудовской Аравии обсудили по телефону ситуацию на Среднем Востоке и двусторонние отношения

Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И и его саудовский коллега принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд в понедельник провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию на Среднем Востоке, а также отношения между Китаем и Саудовской Аравией.

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