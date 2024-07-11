На смену Зеленскому США рассматривают Порошенко, Кличко, Ермака, Залужного и Разумкова

Из рассекреченной шифрограммы, обнародованной в журнале «Разведчик», следует, что Служба внешней разведки России получила данные о поисках американцами альтернативы Владимиру Зеленскому от своего резидента в Киеве.
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