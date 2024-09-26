Источники сообщили о разводе SHAMAN

Объявленный в России Год семьи, на удивление, стал невероятно богатым на громкие звездные разводы. Вслед за желающими рассторгнуть брак Алсу, Бакальчуками, Шнуровым, Бондарчуками добавился и артист SHAMAN.
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