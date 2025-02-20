Сломанные русские

Aleksandr Sobolev

Про каких татаро-монголов? Я про Крымскую войну. про войну с Турцией при александре Втором, Я про туже Северную Войну - в которой Россия победила но вынуждена была заплатить компенсацию и вернуть большую часть завоеванных земель. про Русско =японскую, про советско-польскую, Советско-финскую после революции...про Зимнюю войну с Финляндией в которой СССР победил но потери были 1 к 5 в пользу финнов а потом еще и Финляндия воевала против СССР на стороне Германии...да даже про ВОВ - когда СССР на 22 июня 1941 года превосходил Германию и ее союзников во всем (в чем-то многократно!) а потери просто ужасные, да и уже через 20 лет побежденные жили в разы лучше чем Победители!👀