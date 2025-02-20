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Сломанные русские

Сломанные русские

Сломанные русские Из   старой  тетради. Пророческое.С  Перемог.От  анонима.В  гранит.Есть две вещи, которые не прощают.

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Комментарии
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Светлана Петрова
вы про татаро-монгол? они теперь не воюют, торгуют, замашки их не изменились)
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5 час.
Светлана Петрова
А сломали этих русских наших сами знаете кто, нас тоже ломали со скрежетом, многие переориентировались на запад, западная &quot;дипломатия&quot; ломать через колено, войны, восточная хитрить
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4 час.
Aleksandr Sobolev
Про каких татаро-монголов? Я про Крымскую войну. про войну с Турцией при александре Втором, Я про туже Северную Войну - в которой Россия победила но вынуждена была заплатить компенсацию и вернуть большую часть завоеванных земель. про Русско =японскую, про советско-польскую, Советско-финскую после революции...про Зимнюю войну с Финляндией в которой СССР победил но потери были 1 к 5 в пользу финнов а потом еще и Финляндия воевала против СССР на стороне Германии...да даже про ВОВ - когда СССР на 22 июня 1941 года превосходил Германию и ее союзников во всем (в чем-то многократно!) а потери просто ужасные, да и уже через 20 лет побежденные жили в разы лучше чем Победители!👀
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4 час.
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