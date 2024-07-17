Из истории Укропии Рубрика "Вынесено из комментариев". Краткие очерки из истории Укропии.*** Когда пан - атаман Хмельницкий вернулся с очередного грабежа, то - опппппа - увидел, что имение его пограблено соседом - тоже нерабом.
Совет простым украинцам: уезжайте, пока это возможно. Украину ждут очень сложные годы
Комментарии
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Ина Куликова
Куда им ехать-то? Из европки гонят, в Россию не пускают (и правильно делают!), разве что Африку попробовать...
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15 час.
ninikooo Митусова
Пусть едут в Польшу, в Европу- они так мечтали об этом, скакали, зиговали. Нормальные люди давно уехали. А те, кто поддерживал бандеровцев- в Европу, в Канаду- там предателей любят.
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14 час.
АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Кто не спрятался того на мясо отправят. Жид зелябобик как адольф ведет хутор к смерти и развалу.
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12 час.
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