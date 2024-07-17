Совет простым украинцам: уезжайте, пока это возможно. Украину ждут очень сложные годы

Ина Куликова Куда им ехать-то? Из европки гонят, в Россию не пускают (и правильно делают!), разве что Африку попробовать...

ninikooo Митусова Пусть едут в Польшу, в Европу- они так мечтали об этом, скакали, зиговали. Нормальные люди давно уехали. А те, кто поддерживал бандеровцев- в Европу, в Канаду- там предателей любят.