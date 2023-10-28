Белый дом назвал предупреждением для Ирана удары США по объектам в Сирии

Известия/Алексей Агарышев Удары США по объектам в Сирии стали для Ирана предупреждением, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.
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