Татарстанцам напомнили о начислении пеней за просрочки по налогам

С 3 декабря граждане, не уплатившие налоги в установленные сроки, считаются должниками. За каждый день просрочки им начисляются пени, напомнили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой инспекции по Татарстану.
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