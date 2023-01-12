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Superjob: больше половины россиян высказались против признания старого Нового года официальным праздником

Superjob: больше половины россиян высказались против признания старого Нового года официальным праздником

Большинство россиян не хотят, чтобы старый Новый год стал официальным праздником и выходным. Это следует из результатов опроса сервиса SuperJob, на которые ссылается РИА Новости.

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