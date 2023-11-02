Самыми востребованными профессиями среди челябинцев стали арматурщик и врач

В Челябинской области самыми востребованными профессиями на 1 ноября стали арматурщик и врач. При этом 72% вакансий приглашают трудоустроиться на рабочие специальности, сообщили в пресс-службе регионального Главного управления по труду и занятости населения.
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