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Военное обозрение

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Удержит ли ядерное сдерживание от сползания к третьей мировой войне

Удержит ли ядерное сдерживание от сползания к третьей мировой войне

Заявление В. В. Путина на заседании постоянного совещания Совета безопасности РФ, прошедшего в Кремле 25 сентября 2024 года, усердно комментируется западными СМИ.

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