К спасательной операции в Керченском проливе привлечено четыре вертолета

Количество вертолетов, осуществляющих спасательную операцию на месте крушения двух танкеров в Керченском проливе увеличено с двух до четырех, заявил начальник главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин 15 декабря журналистам.
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