Какая страна, такой и реквием.Зеленский рождён для того, чтобы все свои пародии сделать былью.«Украина – как немецкая порноактриса.
Реквием
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СП
Сергей Потемкин
"Этот не сдастся, чтобы спасти свою страну" Главная ошибка, это не его страна. Его страна сейчас воюет с Газой, а здесь он поставлен с одной целью - спалить Украину и повесить эти руины на шею России
Ответить
1 д.
Aleksandr Lavrov
👍👍👍👍👍
Ответить
1 д.
Анатолий Анатольев
Маски СНЯТЫ!!!!!!
Ответить
1 д.
Свежие комментарии