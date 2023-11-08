Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Реквием

Реквием

Какая страна, такой и реквием.Зеленский рождён для того, чтобы все свои пародии сделать былью.«Украина – как немецкая порноактриса.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
&quot;Этот не сдастся, чтобы спасти свою страну&quot;  Главная ошибка, это не его страна. Его страна сейчас воюет с Газой, а здесь он поставлен с одной целью - спалить Украину и повесить эти руины на шею России
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1 д.
Aleksandr Lavrov
👍👍👍👍👍
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1 д.
Анатолий Анатольев
Маски СНЯТЫ!!!!!!
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1 д.

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