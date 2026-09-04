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Курские новости

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В Курске пройдет «Кубок Губернатора» по баскетболу

В Курске пройдет «Кубок Губернатора» по баскетболу

В турнире сыграют 4 команды: «Динамо» (Курск), МБА-МГУСиТ (Москва), «Энергия» (Иваново) и «Енисей» (Красноярский край).

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