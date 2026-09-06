SHOT: Александра из Краснодара попала в реанимацию после «Оземпика»

Жительница Краснодара Александра, начав принимать «Оземпик» в 2024 году, похудела на 12 кг, но позже попала в реанимацию с тромбоэмболией после перелёта из Стамбула.
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