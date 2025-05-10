NatComms: кора Венеры оказалась почти вдвое тоньше земной

Международная группа ученых из США и Великобритании раскрыла неожиданные особенности коры Венеры — она оказалась тоньше, чем предполагали ученые, и подвергается процессам, напоминающим земной метаморфизм, несмотря на отсутствие тектоники плит.
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