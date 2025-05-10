NatComms: кора Венеры оказалась почти вдвое тоньше земной

Политика как она есть

Международная группа ученых из США и Великобритании раскрыла неожиданные особенности коры Венеры — она оказалась тоньше, чем предполагали ученые, и подвергается процессам, напоминающим земной метаморфизм, несмотря на отсутствие тектоники плит.