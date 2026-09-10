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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Сергей Собянин рассказал, какие набережные планируют благоустроить в Москве в ближайшие годы

Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных на левом берегу Москвы-реки. Благоустройство завершено на участке от Новоспасского моста до стадиона «Торпедо» имени Стрельцова.

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