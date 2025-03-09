Джокович сенсационно выбывает из турнира в Индиан-Уэллсе, уступив 85-му номеру

Новак Джокович не смог пройти в третий раунд престижного турнира "Мастерс" в Индиан-Уэллсе. Во втором матче он неожиданно уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу, завершив игру с результатом 2:6, 6:3, 1:6.