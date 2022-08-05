iPhone, Huawei или Xiaomi, но точно не Samsung: какими смартфонами больше всего довольны жители Поднебесной

Рейтинговое и консалтинговое агентство Chnbrand опубликовало рейтинг удовлетворенности клиентов мобильными устройствами в Китае за первую половину этого года.
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