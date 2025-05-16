Российские артисты раскритиковали присвоение Киркорову статуса «иконы» после его участия в американском шоу

Критик Соседов: Называть Киркорова иконой — это абсурд Сергей Соседов, известный музыкальный критик и шоумен, утверждает, что Филипп Киркоров может считаться «иконой» только в восприятии людей с ограниченными культурными представлениями.
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