ЭНЕРГИЯ ДНЯ 11 июня 2023 года

Энергетический прогноз на одиннадцатое июня две тысячи двадцать третьего года. Код 942 =Борьба – это агрессия! Ты неизбежно становишься тем, против чего ты борешься = "Воспримите лишь то, что кажется вам Истиной, остальное пускай проходит мимо вас" = Главное, надо полностью овладеть той мощью, что доступна через Энергию Любви =Духовная Сила человека - это та светящаяся Материя, что соткана Миром его сердца =Духовность - это высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности = Желающий избавиться от будущих горестей, должен охотно переносить теперешние =Знак "Анх" - олицетворение совершенного человека с доминирующим в нём духовным Началом = Идея сравнения является абсолютно ложной: каждая индивидуальность уникальна! =Каждый день, создавая предметы потребления, мы разрушаем Землю, которую не создавали = Любовь к себе - это не эгоизм, а самопринятие, самосовершенствование и уважение к своей Жизни=Множественность обитаемых Миров и общность мыслящих существ Вселенной = Наследуя кровь предков, человек наследует Знания и Мудрость, которыми владели предки = Начни с простого: пожелай всего самого хорошего людям, которые тебя однажды обидели =Не верьте словам, только действия человека говорят о его личности и его отношении к вам =Не ищите никогда, никому, никаких оправданий, если человек так поступил, значит он так хотел.