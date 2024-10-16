Себастьян Феттель вернётся в гонки вместе с Миком Шумахером

Race Of ChampionsОрганизаторы «Гонки чемпионов» объявили первых участников состязаний 2025 года — в составе сборной Германии на старт выйдут четырёхкратный чемпион Формулы 1 Себастьян Феттель, а также резервный гонщик Mercedes-AMG и пилот Alpine в гонках на выносливость Мик Шумахер.