Китай и Россия укрепляют инвестиционное сотрудничество

Пекин, 20 ноября /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и первый вице-премьер России Андрей Белоусов в понедельник совместно председательствовали на 10-м заседании Межправительственной китайско-российской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, пообещав содействовать достижению новых результатов инвестиционного сотрудничества.
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