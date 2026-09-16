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Оружие уже в космосе: как мир реагирует на заявление Америки и возможный военный конфликт на орбите

Оружие уже в космосе: как мир реагирует на заявление Америки и возможный военный конфликт на орбите

Информацию проанализировал военкор Евгений Поддубный и отметил: гонка вооружений выходит на орбиту. Официальная формулировка Америки – размещенные в космосе средства защитят армию от враждебных действий противника.

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