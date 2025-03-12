Гонки на тракторах и метание валенка. Что за сельские игры пройдут в Барнауле?

Всероссийские зимние сельские игры впервые проведут на Алтае В Барнауле в ближайшие дни стартуют XII Всероссийские зимние сельские игры, в которых будут участвовать около 600 спортсменов из 38 регионов России.
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