Константинов: Крым получит ₽649 млн от продажи национализированного имущества

Республика Крым получит еще 649 млн рублей в бюджет региона от продажи национализируемого имущества украинских политиков, бизнесменов и олигархов, сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в беседе с ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии