Российский военный описал увиденное в Судже фразой «стало понятно значение слова нацизм»

Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» с позывным Колос описал увиденное в Судже Курской области фразой «стало понятно значение слова нацизм».
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