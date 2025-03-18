НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

169 подписчиков

Промес принял ислам. Экс-хавбек «Спартака» решил сменить религию после ареста в ОАЭ в марте 2024-го (Mash)

По данным Mash, полузащитник пошел на этот шаг после истечения контракта с московским клубом. Утверждается, что Промес принял решение обратиться в новую религию после ареста в ОАЭ в марте 2024 года, желая изменить свою жизнь на фоне уголовного преследования в Нидерландах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх