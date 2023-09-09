ЛИДЕРАМ G20 ПРЕДРЕКЛИ БОЛЬШУЮ ССОРУ ИЗ-ЗА ПУТИНА: СКАНДАЛ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ГРАНДИОЗНЫМ

ВП

Владислав Петряев

Да, проблема, сложившаяся в двадцатке, это проблема и всего мира. Крушение однополярного мира неизбежно ведёт к борьбе за лидерство и в многополярном мире, где его центрами стали Китай, Россия, Индия, ЕС и США. Как примирить непримиримых: Китай с США и Индией, Россию с США? В процессе становления нового мира позиции Китая и России естественно совпадают, но полуторомиллиардный Китай с его уже первой экономикой мира и постоянно увеличивающимся ядерным потенциалом через какое-то время будет претендовать на лидирующую роль в мире. И Индия, как и США с ЕС, естественно, будут в оппозиции к нему. К тому же США и весь коллективный Запад так легко не сдадут своих позиций на мировой сцене. Да, их колониальному господству приходит окончательный конец, а вместе с ним и обеспеченность их дармовым сырьем и людскими ресурсами, но пройдут ещё многие годы, если не десятки лет, пока это различие в какой-то мере будет выравниваться. Через какую новую ООН и Совбез будут гаситься эти противоречия? Но и другие крупные страны будут подтягиваться в своем развитии.. И БРИК никак не сможет решить их. Да, в интересное, но и в весьма неопределенное по своим последствиям время мы живём.