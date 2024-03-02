Си Цзиньпин написал предисловие к учебным материалам 6-го потока обучения и подготовки кадровых работников по всей стране

Пекин, 1 марта /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин написал предисловие к учебным материалам для обучения и подготовки 6-го потока кадровых работников по всей стране, которые будут широко публиковаться и распространяться в грядущий срок.
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