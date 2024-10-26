РКК нашёл в Курской области 1088 человек из принятых 5600 заявок

На сайте организации есть форма для заполнения заявки на поиск пропавших.Председатель Российского Красного Креста и Красного Полумесяца Павел Савчук рассказал, что организация получила 5600 заявок на поиск пропавших без вести в Курской области.
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