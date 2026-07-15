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Дорогое жилье: известны реальные цифры ежемесячных ипотечных взносов по стране

Дорогое жилье: известны реальные цифры ежемесячных ипотечных взносов по стране

МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. Аналитики портала «РБК Недвижимость» подсчитали, что максимальный ежемесячный платеж по ипотеке для покупателей новостроек в столичном регионе, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, может составить до 172 тысяч рублей.

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