Правда и мифы про кошек

Какие только таинственные истории не рассказывают о мурках и барсиках. Одни говорят, что кошки обладают мистическими способностями, другие верят, что они похлеще любого знахаря помогут справиться с недугами, третьи считают все это глупостями.
Какие только таинственные истории не рассказывают о мурках и барсиках. Одни говорят, что кошки обладают мистическими способностями, другие верят, что они похлеще любого знахаря помогут справиться с недугами, третьи считают все это глупостями.
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