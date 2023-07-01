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Правда и мифы про кошек

Правда и мифы про кошек

Какие только таинственные истории не рассказывают о мурках и барсиках. Одни говорят, что кошки обладают мистическими способностями, другие верят, что они похлеще любого знахаря помогут справиться с недугами, третьи считают все это глупостями.

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