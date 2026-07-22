Эксперт Милкус призвал учить школьников безопасно пользоваться ИИ

Школьникам нужно не запрещать нейросети, а объяснять, как безопасно и осознанно пользоваться искусственным интеллектом, заявил Радио «Комсомольская правда» заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании ВШЭ Александр Милкус.