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Аргументы и Факты

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Эксперт Милкус призвал учить школьников безопасно пользоваться ИИ

Эксперт Милкус призвал учить школьников безопасно пользоваться ИИ

Школьникам нужно не запрещать нейросети, а объяснять, как безопасно и осознанно пользоваться искусственным интеллектом, заявил Радио «Комсомольская правда» заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании ВШЭ Александр Милкус.

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