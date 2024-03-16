Убийца создателя «Спутника V» проведёт 14 лет в колонии

Мужчина задушил свою жертву ремнём.фото: moscow.sledcom.ru--> Хорошевский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии Алексея Змановского за убийство одного из разработчиков вакцины от COVID-19 «Спутник V» Андрея Ботикова, сообщает объединённая пресс-служба судов Москвы.
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