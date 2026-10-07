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Царьград

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ПВО сбила 311 украинских беспилотников над 18 регионами РФ

ПВО сбила 311 украинских беспилотников над 18 регионами РФ

Ночью над Пермским краем силами ПВО были сбиты беспилотники самолетного типа, запущенные украинской стороной.

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