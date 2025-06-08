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В Иране сократят сотрудничество с МАГАТЭ при принятии антииранской резолюции

В Иране сократят сотрудничество с МАГАТЭ при принятии антииранской резолюции

Иран сократит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае принятия антииранской резолюции, заявил представитель Организации по атомной энергии Исламской республики Бехруз Камалванди.

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